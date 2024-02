Torna l’Open Day in piazza dell’Osservatorio Astronomico Andromeda

L'Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato apre le porte al pubblico anche quest'anno con un evento in cui saranno presentati i corsi, le attività e le iniziative previste per il nuovo anno associativo.L'Open Day dell'associazione si svolgerà domenica 25 febbraio in Piazza Cesare Battisti a partire dalle ore 9:30 alle ore 12:00.I membri dell'associazione saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità, condividendo la loro passione e il loro sapere. Visitatori di ogni età e background culturale avranno la possibilità di partecipare a diverse attività pensate per avvicinare la comunità all'affascinante mondo dell'astronomia."Il nuovo anno dell'Osservatorio" - dichiarano dall'associazione - "si svolgerà nel segno della continuità con le recenti attività dell'associazione, prevedendo un gran numero di eventi pubblici di divulgazione astronomica e scientifica, aperti a tutta la comunità e sviluppati in collaborazione con il terzo settore e il mondo della scuola. Quest'anno vogliamo coinvolgere maggiormente i nostri associati in momenti di formazione e ricerca in cui potranno studiare o approfondire nuove tecniche relative all'astrofotografia e alla ricerca amatoriale in campo astronomico. Inoltre l'individuazione di uno spazio dedicato all'osservazione all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di prossima apertura, sarà molto importante per continuare a crescere come associazione".L'evento è gratuito e aperto a tutti. Che siate neofiti curiosi o astrofili con esperienza, l'osservatorio Astronomico Andromeda APS vi invita a partecipare e a considerare l'idea di prendere parteall'associazione.Per maggiori informazioni sulle attività, è possibile visitare il sito web www.andromedacorato.it o contattaredirettamente l'associazione seguendo le pagine Instagram e Facebook.