Torna l’Open Day in piazza dell’Osservatorio Astronomico Andromeda

L’Osservatorio Astronomico Andromeda presenterà in piazza Cesare Battistile attività, le iniziative e i corsi previsti per il nuovo anno associativo

L'Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato terrà il suo secondo open day in piazza per presentare i corsi, le attività e leiniziative previste per il nuovo anno associativo.L'Open Day dell'associazione si svolgerà oggi domenica 7 aprile in Piazza CesareBattisti dalle ore 9:30 e fino alle ore 12:00.I membri dell'associazione saranno a disposizione per rispondere a domandee curiosità, condividendo la loro passione e il loro sapere.Visitatori di ogni età e background culturale avranno la possibilità di partecipare a diverse attività pensate per avvicinare la comunità all'affascinante mondo dell'astronomia.L'evento è gratuito e aperto a tutti. Che siate neofiti curiosi o astrofili con esperienza, l'Osservatorio Astronomico Andromeda APS vi invita a partecipare e a considerare l'idea di prendere parteall'associazione.Per maggiori informazioni sulle attività, è possibile visitare il sito webwww.andromedacorato.it o contattaredirettamente l'associazione seguendo le pagine Instagram e Facebook.