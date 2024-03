55° Campionato Italiano a Squadre di Scacchi: Open e tre coratini tra i protagonisti

Il weekend del 15-16-17 marzo segna un momento cruciale per gli appassionati di scacchi di tutta Italia, con l'attesa edizione n°55 del Campionato Italiano a Squadre che avrà luogo a Bari. Un evento annuale che raduna i migliori talenti provenienti dai circoli scacchistici di tutto il Paese.Tra i partecipanti, spiccano i membri del circolo scacchistico terlizzese "La Torre del Tempo", una realtà consolidata nel panorama degli scacchi locali che si distingue per la sua passione e dedizione. In collaborazione con l'associazione coratina "Open", il circolo terlizzese si prepara a presentare ben 3 squadre, evidenziando la vastità e la diversità del talento presente nella regione.Le tre squadre che rappresenteranno il circolo sono state annunciate come segue:1. Squadra "FISIOPIÙ TERLIZZI": Impegnata nella serie C, questa squadra sarà in competizione con avversari provenienti da Noicattaro, Martina Franca, Barletta e Bari. Composta da membri provenienti sia da Corato che da Terlizzi, vanta giocatori come Vincenzo Marrone, Claudio Strippoli, Stefano Rosito, Raffaele Busseti, Michele Palmiotto e Francesco Saulle.2. Squadra serie promozione "Open Scacchi": Questa squadra, interamente composta da soci Open, si prepara a sfidare avversari provenienti da Triggiano, Molfetta, Noicattaro e Bari. Tra i giocatori ci sono Aldo Fabio D'Oria, Pierluigi Amorese, Federico Roselli, Francesco Di Tommaso, Domenico Balducci, Gianmarco Bulzis e Tony Pistillo.3. Squadra serie promozione "FISIOPIÙ TERLIZZI 2": Anch'essa impegnata nella serie promozione, questa squadra si scontrerà con Trani, Bari e Martina Franca. Con giocatori come Rosita Marrone, Miriam Marrone, Angelo Bernardi, Michele Rubini, Antonio Di Terlizzi, Gianfranco Panico, Stefano Di Perna, Luigi Dell'Aquila e Giorgia Del Re, si prospetta una sfida avvincente.Due particolari rilevanti riguardano la presenza di tre giovani talenti coratini: Federico Roselli (16 anni), Rosita Marrone (13 anni) e Miriam Marrone (11 anni), che rappresentano il futuro brillante degli scacchi nella regione.È importante sottolineare che tutte e tre le squadre partecipano attraverso il circolo scacchistico "La Torre del Tempo", l'unica associazione omologata con la Federazione Scacchistica Italiana nella zona. Tuttavia, la squadra "Open Scacchi" è stata nominata per riconoscere il merito dell'associazione "Open", che ha contribuito significativamente alla promozione di questo sport.Per gli interessati, gli appuntamenti settimanali per praticare e giocare sono i seguenti:• Ogni martedì sera presso l'Open• Ogni sabato pomeriggio presso il Mat Laboratorio Urbani a Terlizzi