Open, il primo Torneo di Scacchi è un successo

Venti partecipanti per un movimento in rapida crescita in città

Grande successo per il primo torneo di scacchi firmato Open. È stato un pomeriggio, quello di sabato, in cui si sono sfidate 20 persone dove il più piccolo aveva sei anni, una giornata di condivisione e divertimento.L'evento, condiviso assieme all'associazione "La Torre del Tempo - Terlizzi Scacchi" si prospetta di essere il primo di una lunga serie.Le partite di Scacchi proseguiranno il martedì sera dopo le 20:30 e il sabato dalle 18:30. La speranza dell'associazione è quella di coinvolgere quanti più appassionati con la speranza, insieme al circolo di Terlizzi, di avviare corsi di scacchi per neofiti e non, e perché no, formare una squadra di scacchi tutta coratina.L'evento è stato offerto da Forza Vitale - Laboratorio Fitoterapico, PriMa CARE , Fisiopiù Poliambulatorio Medico Riabilitativo, Marcone dipartimento creativo.Questi i vincitori del Torneo di Sabato:1° Palmiotto2° Marrone3° D'Oria1° U18 Roselli Federico1°U12 Danilo D'Introno1° Donne Scaringella