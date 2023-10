Open, al via il primo corso di Scacchi

Dopo il successo degli eventi estivi e l'entusiasmo per il primo torneo, hanno convinto Open a lanciare il primo corso introduttivo di Scacchi. Rivolto a chi desidera imparare a giocare, il corso si compone di 5 lezioni frontali ogni venerdì, a partire dal 13 ottobre, dalle 19 alle 20 presso Open (via Castel del Monte 139).Le lezioni permetteranno infatti di comprendere le regole fondamentali del gioco, il ruolo dei pezzi e come muoverli sulla scacchiera. Saranno presiedute da Francesco Saulle, Presidente del Circolo di Scacchi "La Torre del Tempo" di Terlizzi.Al termine delle 5 lezioni ci sarà un piccolo torneo tra i partecipanti per verificare i progressi compiuti. Per inaugurare questa iniziativa e presentarla al pubblico, Open ha organizzato un incontro conoscitivo il 7 ottobre a partire dalle 17, presso la sede dell'associazione.Per far parte del corso è richiesto un contributo di 35€, attraverso cui sarà possibile disporre del materiale didattico.Per maggiori informazioni e per iscriversi potete contattare Fabio al 3420759504.