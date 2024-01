Oriani apre le sue porte domenica 14 gennaio per presentare la propria offerta formativa

Dopo gli appuntamenti del 2 e del 17 dicembre, domenica 14 gennaio dalle ore 10,30 alle 13,00 in via S. Faustina 1 il Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani" apre le sue porte per l'Open Day, un appuntamento rivolto agli studenti di terzo anno della Scuola Secondaria di I grado e ai loro genitori, e finalizzato a presentare la propria Offerta Formativa: saranno, infatti, illustrati gli indirizzi di studio che da oltre vent'anni consentono agli Orianini di personalizzare il proprio percorso formativo e culturale, i lusinghieri risultati conseguiti in gare, concorsi, Prove standardizzate nazionali e Certificazioni Cambridge, i progetti scolastici ed extrascolastici che connotano e arricchiscono l'attività didattica.Sarà, inoltre, possibile visitare gli ambienti scolastici e i laboratori, dialogare con alunni, ex studenti e docenti dell'Istituto e, per i ragazzi interessati, usufruire di Info point di Lingue classiche, Matematica e Fisica, Scienze, Inglese, Comunicazione, Scienze umane, Diritto, predisposti da alunni e professori.Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web di Istituto www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/