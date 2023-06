Orsa Maggiore, centro socio educativo per minori finalmente è realtà.

Un importante punto di riferimento soprattutto per le famiglie in condizioni difficili.

Ha preso il via con una festa per grandi e piccini, nessuno è escluso!Tante le attività ad Orsa Maggiore: ricreative, ludiche, culturali, scolastiche, volte a potenziare il percorso di inclusione e socializzazione, altrettanto il potenziamento scolastico.L'equipe specializzata, al femminile, fornirà metodi e strumenti finalizzati al raggiungimento di tali obiettivi.Tanti gli interventi durante l'inaugurazione da parte della dirigenza comunale e dell' assessore Felice Addario, del Presidente del Consorzio Metropolis Luigi Paparella, della dott.ssa e coordinatrice Anna Traetta i quali hanno ringraziato il Comune di Corato per la disponibilità e collaborazione.Orsa Maggiore si propone come "faro", seguirà nelle prossime settimane un campo estivo organizzato dall'equipe.