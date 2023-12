Corato, Ruvo e Terlizzi: nasce il Pronto Intervento Sociale (PIS)

A partire dal 1° Dicembre 2023 è partito, sui territori di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, il Pronto Intervento Sociale (P.I.S.): il servizio, attivo 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno e h24, consentirà di affrontare tempestivamente problematiche di grave marginalità ed emergenza sociale di famiglie, disabili, donne vittime di violenza e tratta, adulti e anziani in difficoltà presenti sul territorio dei tre Comuni.AI fini di illustrare le specifiche attività del P.I.S., che prevedono un numero verde gratuito per le segnalazioni (800-755500), l'attivazione di sportelli di segretariato sociale, l'unità di strada e soluzioni abitative temporanee, tutta la cittadinanza e le organizzazioni del territorio sono invitate alle presentazioni pubbliche che si terranno in ogni Comune dell'Ambito:- il giorno 6/12 alle ore 18.00 a Corato c/o Sala Consiliare del Palazzo di Città in Piazza Marconi, 12- il giorno 11/12 alle ore 18.00 a Ruvo di Puglia c/o "Linea Comune" in Via Romanello, 12- il giorno 12/12 alle ore 18.00 a Terlizzi c/o la Pinacoteca "De Napoli" in Corso Dante, 9Il Pronto Intervento Sociale è finanziato dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. 3 ed è gestito dalla Cooperativa sociale C.A.P.S, risultata aggiudicataria della procedura di co-progettazione. Le attività saranno realizzate d'intesa con i Servizi Sociali e con gli altri enti pubblici e del privato sociale del territorio.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono la massima soddisfazione per la partenza del servizio ed invitano tutta la cittadinanza a partecipare agli incontri pubblici, ai fini di favorire la massima informazione e diffusione delle novità.