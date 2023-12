Una Ats in continua espansione che vuole aprirsi a quante più realtà possibili per incardinare al meglio i principi della collaborazione.Questo il progetto del "Il faro per la disabilità", proposto dall'associazione temporanea di scopo "Comunità Partecipativa".Primo appuntamento a pochi giorni dall'inaugurazione della sede, Venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 17:00 per Spazio Informazione, un primo incontro tra le persone con disabilità e le loro famiglie, i caregivers e i professionisti che si occupano di disabilità per avviare, con "Il Faro per la Disabilità", il percorso di approfondimento dei bisogni avvertiti da chi vive, direttamente o indirettamente, la disabilità.«La presenza di ognuno garantisce il giusto contributo necessario alla focalizzazione di quali le problematiche più avvertite perché siano le prime a essere fortemente sottolineate» affermano i promotori dell'iniziativa.L'incontro si svolgerà nella sede di via Canova 38 a Corato.