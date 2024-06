Il 18 giugno l'incontro conclusivo del percorso di co-costruzione "Connessioni"

, dalle orealle orela cittadinanza è invitata a partecipare all'incontro conclusivo di "": percorso di co-costruzione del patto di comunità dell'ambito territoriale sociale di, all'interno della più ampia strategia tesa alla costituzione della Rete per la protezione e l'inclusione sociale, prevista dal D.Lgs. n. 147/2017 e dai successivi documenti di programmazione in materia di welfare a livello nazionale e regionale (Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024).L'incontro sarà l'occasione per condividere gli esiti del percorso partecipativo realizzato nei tre Comuni in otto appuntamenti iniziati il 18 marzo 2024, e per presentare il Manifesto dei principi e dei valori del Patto di Comunità in cui le organizzazioni aderenti si riconoscono.L'incontro rappresenterà inoltre un qualificato momento digrazie alle riflessioni dello psicosociologo Francesco d'Angella e dell'esperto di welfare Piero d'Argento. Non mancherà inoltre un momento conviviale per continuare a favorire la reciproca conoscenza fra gli operatori sociali, i volontari, i cittadini attivi, etc.L'incontro, aperto a tutte e tutti gli operatori che già hanno partecipato al percorso così come a tutti coloro che sono interessati a saperne di più, si svolgerà al laboratorio urbano "MAT" sito a Terlizzi in Via Macello snc.I sindaci dei, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono la massima soddisfazione per il percorso svolto e invitano le organizzazioni sociali tutte e partecipare.