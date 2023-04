Pro Loco e Amici dei Musei aprono il Museo di Corato ai cittadini

Un viaggio (ideale) alla scoperta della nostra Corato, dall'età della pietra sino ai giorni nostri, che ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini, con il fil rouge del dialetto coratino, per rendere i cittadini consapevoli delle nostre radici.Questi i nobili obiettivi del Tour organizzato ieri pomeriggio con Pro Loco e APS, nelle figure di Gerardo Strippoli e Maria Pia Sardano. Due gruppi di nostri concittadini , assieme alla dott.ssa Serena Petrone, hanno scoperto i tesori del Museo di Corato, ripercorrendo in un'ideale macchina del tempo la storia della nostra città, a partire dai reperti neolitici.Con i versi in vernacolo di Gerardo Strippoli poi, i visitatori, alcuni provenienti anche dal nord Italia, si sono immersi ancor di più nei colori, nei suoni, nei profumi, saperi e sapori della nostra cultura centenaria.Di seguito il vernacolo che ha aperto la visita, scritto proprio da Gerardo Strippoli:Chessa tèrreChessa terre me tene attaccate.Cape e piete me sende afferràteAccame nu arve chiandate a funne,Ca nan ze scummove ce scoffue u munne.Re rareche longhe, fazzanute, granne,So chère d'attaneme, de tatarànneFascene sci suse ritte fuste e creste,senza pavure de viende e tembèste.Re fögghie virde allattene crescenne a chère rareche accamme criatire alla menne.Da chessa tèrre u sanghe mi èsse, me scorre inde a re vène calle, russe.Accamme la pedde du zappataureCa de la terre pigghje a chelaureSanghe c'aggire senza fermarseArrive alle pizze lundane e sparse.Terra, terra nere ca tene u saporeD'Alive, d'aminue dulce, de pemedore.A chessa terre u sanghe mi ste appezzecateAccamme u cherdaune de quanne so nate."Non puoi sapere dove vai se non sai da dove vieni" diceva un antica massima, probabilmente socratea. Un mantra da sottolineare ed inculcare soprattutto alle nuove generazioni.