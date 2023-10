Giornata Europea degli Amici dei Musei: la sezione di Corato presenta la mostra "Paesaggi di Carta"

Le Federazioni Nazionali degli Amici dei Musei attive in Europa in nome della cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico promuovono congiuntamente la Giornata Europea degli Amici dei Musei, fissata per domenica 8 ottobre 2023. In questa data l'Italia, Paese ispiratore della Giornata Europea, celebra la XX edizione della Giornata Nazionale della Federazione degli Amici dei Musei (FIDAM) sul tema "Paesaggio vissuto-paesaggio rappresentato".È in tale percorso che s'inserisce il progetto "PAESAGGI. LUOGHI DI ESISTENZE 2023", ideato e curato da Amici dei Musei Corato che il giorno 8 ottobre 2023 alle ore 18,30 inaugurerà la mostra "PAESAGGI DI CARTA. Luoghi e visioni nell'incisione contemporanea della Grafica di via Sette Dolori di Matera".L'esposizione di opere grafiche eseguite dagli incisori dell'associazione materana, da sempre impegnata nella valorizzazione delle tecniche e del linguaggio incisorio grazie alla passione e all'esperienza dei maestri Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, avrà per oggetto il paesaggio indagato attraverso la sensibilità estetica e la perizia tecnica degli artisti. Oltre ai maestri Manno e Rizzelli, espongono: Azzizia Damiano, Capurso Giovanni, Cataldi Daniela, Cordero Adriana, Coretti Michele, Dal Sasso Gianfranco, Dimichino Giacomo, Fabriziano Quinto, Festa Domenico, Fioriello Giuseppe, Garofalo Domenico, Giotta Antonella, Giovinazzo Nunzia, Lorusso Francesco, Madeddu Daniela, Maragno Donato, Montemurro Dafne, Vitella Angelica.La mostra, allestita nei corridoi del Museo della Città e del Territorio di Corato, si porrà in dialogo con l'allestimento permanente del museo civico, che raccoglie nella Sala Cartografia le riproduzioni di carte storiche del territorio circostante alla città, e con il patrimonio librario a tema della Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani", temporaneamente ospitata nella stessa sede museale.L'iniziativa, ammessa al bando "GeoEventi", si svolge con il patrocinio e con il contributo economico del Parco Nazionale Alta Murgia e il patrocinio morale del Comune di Corato; gode inoltre del alto patrocinio del Consiglio d'Europa e del Ministero della Cultura ed è stata insignita della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.