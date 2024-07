Parco comunale, in corso i lavori di pitturazione delle strutture metalliche

"Da alcuni giorni, come avrete già notato, sono in corso i lavori di pitturazione che riguarderanno le strutture metalliche presenti nel parco comunale di Corato: i due ponti, la struttura metallica adiacente ai terrazzamenti del percorso pedonale, le strutture metalliche di supporto dei pannelli fotovoltaici, la recinzione metallica del lato nord-ovest e la copertura dei bagni".Questa la nota stampa diramata dal sindaco Corrado De Benedittis attraverso i canali social."Il parco, adesso, non è più in stato di abbandono: pulizia quotidiana a cura di un operatore della SANB, cura del verde, nuove giostrine, aree per lo sport, a breve il rifacimento di tutto l'impianto di illuminazione.L'obiettivo è fare sempre meglio, il lavoro da fare è sempre tanto".