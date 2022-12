Sono stati riaperti i termini dell'avviso pubblico per l'allestimento, nel Parco comunale di via Sant'Elia a Corato, di una buvette mobile attrezzata per l'attività di commercio su area pubblica mediante somministrazione di alimenti e bevande.I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico tramite consegna diretta negli orari di apertura dell'ufficio (a mano, a mezzo corriere, agenzia di recapito autorizzata etc.) al Comune di Corato – Ufficio Protocollo, piazza Marconi 2 – 70033 Corato (Bari) entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 dicembre 2022.Ulteriori informazioni, l'avviso completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Corato (link)