È on line, sul sito del Comune di Corato, l'avviso pubblico per l'allestimento - nel Parco comunale di via Sant'Elia - di una buvette mobile attrezzata per l'attività di commercio su area pubblica mediante somministrazione di alimenti e bevande nonchè per la promozione di iniziative rivolte anche ai giovani.Il Parco comunale costituisce uno spazio verde, utilizzato dai diversi target di utenza, che assolve alla funzione ricreativa, salutistica, culturale e ambientale, con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.È intenzione dell'amministrazione comunale valorizzare il Parco comunale ed incrementarne la frequentazione attraverso un punto di ristoro che permetta, anche, l'organizzazione di eventi ed iniziative rivolte ai giovani. L'area, denominata "Esedra", avrà una dimensione massima di 50 mq e consentirà il posizionamento del mezzo e la collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed elementi di arredo.L'attività di commercio su area pubblica mediante somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire, appositamente adattato, in regola con quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa igienico sanitaria.La concessione dell'area avrà durata fino al 31 dicembre 2023, termine di efficacia delle concessioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico tramite consegna diretta negli orari di apertura dell'ufficio (a mano, a mezzo corriere, agenzia di recapito autorizzata etc.) presso il Comune di Corato – Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 2 – 70033 Corato (Bari)Ulteriori informazioni e il modulo per effettuare la domanda, sono disponibili sul sito del Comune di Corato (link) «Con questo Avviso pubblico vogliamo centrare tre obiettivi: rendere più dinamica la realtà imprenditoriale locale, abitare stabilmente un luogo pubblico che necessita di presidio e di cura, agevolare le relazioni e la socialità dei giovani attraverso il Forum loro dedicato» hanno commentato l'assessore alle attività produttivee l'assessore alle politiche giovanili. «È stato un lavoro sinergico e molto stimolante che ha portato due assessorati che potrebbero apparire distanti ma che invece non lo sono a lavorare insieme. È la dimostrazione che il lavoro di squadra funziona e porta frutto. Ovviamente nulla sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la collaborazione piena e puntuale con il dirigente Giuseppe Sciscioli e il suo intero ufficio».