Nuovi giochi inclusivi al Parco Comunale di Corato

Nei giorni scorsi sono stati installati nuovi giochi inclusivi nel Parco Comunale di Corato, nell'ottica di riqualificarlo ed incrementarne la frequentazione, soprattutto di famiglie e bambini.L'Amministrazione Comunale ha, infatti, provveduto, con un finanziamento dedicato, a sostituire i giochi esistenti, oramai desueti e ammalorati, con nuove strutture ludiche adatte anche a bambini con disabilità ludico-motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere."Ampliare le aree dedicate ai più piccoli e alle famiglie, con giochi inclusivi e accessibili è certamente una priorità della nostra amministrazione. Quando ci siamo insediati, i pochissimi giochi presenti erano, ormai, in stato di abbandono. Questo per una città di quasi 50.000 abitanti è inaccettabile. Uno dei primi interventi è stato, quindi, quello di acquistare e sostituire alcune attrezzature ludiche.Successivamente, con Sciucuà, progetto di animazione sociale e di valorizzazione degli spazi urbani della città di Corato, abbiamo provveduto alla dotazione, in Via Nicola Salvi e in Piazza Caduti di Via Fani, di giochi e attrezzature ludico sportive. L'impegno continuerà nel 2023, stiamo provvedendo, infatti, nel bilancio di previsione, allo stanziamento di fondi comunali per la creazione di nuovi spazi gioco e l'acquisto di attrezzature sportive." Ha dichiarato l'Assessore alla Qualità dell'Abitare, Antonella Varesano.