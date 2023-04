Kor Comics, il primo Festival del Fumetto a Corato è realtà!

La notizia era nell'aria già da alcune settimane, ma ora è ufficiale: Corato avrà una sua fiera del fumetto, ispirata ai colossi del settore come quelle di Lucca, Napoli, Roma. Il 24 e 25 Giugno infatti, presso il Parco Comunale di Corato, in Via Sant'Elia, avrà luogo la prima edizione del Kor Comics.L'evento, organizzato dai due colossi dei media locali Radio Italia Anni 60 e Startv96, con il patrocinio del Comune di Corato, vedrà protagonisti tante celebrità del mondo del fumetto, del web, dei cartoon e dei videogames. La fiera si discosta molto dai precedenti eventi estivi targati Ria60 - Startv96 e per questa nuova avventura la patron Mary Claretta Rubini è in fibrillazione: «Il mondo del fumetto e di tutto ciò che ruota attorno ad esso - si parla di 'cultura nerd e pop' - rappresenta una occasione per sensibilizzare i giovani a tematiche di rilevante interesse sociale ed educativo. A differenza degli altri media, il fumetto impiega un linguaggio immediato ed intuitivo, sicuramente più adatto ad un pubblico giovanile; l'iniziativa, quindi, ha lo scopo di creare appeal sul target presidiato, utilizzando il fumetto come attrattore e cogliendo l'occasione per fare anche formazione e informazione (ad esempio sulle tematiche ambientali). Un progetto che sta prendendo forma giorno per giorno, sostenuto da uno team entusiasta e appassionato che sta lavorando con dedizione in maniera instancabile.».Tanti gli ospiti attesi in questa "due giorni nerd", alcuni di essi già preannunciati sui canali social ufficiali del Korcomics, su tutti Giorgio Vanni, tra gli autori e cantanti di sigle cartoon più celebri d'Italia e i Sud Sound System, che chiuderanno col botto questa edizione "zero" del festival.Tra gli altri nomi circolanti il celebre prof. Schettini de "La Fisica che Ci Piace" (oltre un milione di followers sui social), fumettisti del calibro di Giorgio Pontrelli (Dylan Dog), Mario Oscar Gabriele e Arianna Rea (Disney), David Messina (Star Trek, DC, Marvel).Nell'ampia area del Parco Comunale poi, troveranno spazio standisti da tutta Italia, tra fumettisti, ritrattisti, gamers, e rivenditori di materiale settoriale.Il Festival avrà anche uno spazio dedicato al mondo dei videogames, con lo spazio dedicato a Pokémon Millennium, che organizzerà tornei VGC dedicati agli ultimi titoli del franchise, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.E poi ancora workshop per bambini, area dedicata ai giochi da tavolo e al collezionismo di carte, persino aree dedicate alla scherma e al tiro con l'arco a cura dell'associazione Impuratus di Bitonto.E per tutti gli amanti dei cosplay una grande notizia: entrare in fiera con il costume del proprio personaggio preferito, non solo darà luogo ad uno sconto sul biglietto d'ingresso, ma permetterà a coloro che lo vorranno di partecipare ad una gara Cosplay presieduta da un famoso cosplayer italiano.Tutto è ancora in divenire e l'impressione è quella che tante, tantissime novità bollono ancora in pentola. Non vi resta che seguire le pagine social del Kor Comics (link in basso) e rimanere aggiornati su tutte le news.L'ingresso al Parco avrà un costo di €12, coloro che accederanno al Festival in veste da cosplayers pagheranno €8. Ingresso gratis sotto i 5 anni.Biglietti acquistabili qui: https://www.vivaticket.com/it/search?q=korcomics&fbclid=PAAab-UjX_7557To2US0tLe-OVUHt7JBqVR49VZYDa4E7UweF4c5G_RU2h6nQ Instagram: https://instagram.com/kor_comics?igshid=YmMyMTA2M2Y=