Se questo è un Parco! Diciannove scatti che testimoniano il degrado della nostra Villa Comunale

14 foto Villa Comunale Corato

Il Parco Comunale di Corato, sito in Via Sant'Elia, è quotidiano ritrovo di runner, bambini, cani con rispettivi padroni (anche nelle aree non consentite) e teatro di tutte le grandi manifestazioni estive della nostra città.Da un po' di anni però, la grande area "verde" (almeno in teoria), è lasciata lì abbandonata all'incuria, al vandalismo, ai segni del tempo.Canestri divelti, lampioni spaccati, strutture in ferro pericolosamente arrugginite, siepi che hanno ormai "mangiato" quello che un tempo era stato pensato come percorso benessere, erba altissima ovunque, spazzatura.L'area dedicata ai nostri amici a quattro zampe poi è un autentico percorso ad ostacoli tra gli escrementi lasciati lì per giorni.In tutto ciò non c'è l'ombra di un solo addetto alla sicurezza. Tra cancelli arrugginiti, in cui si sono creati varchi magici, graffiti che fanno molto anni 90 e strumenti per il fitness ammaccati, divelti, distrutti, sembra per un attimo di essere finiti in uno di quei quartieri-ghetto presenti in aree disagiate del pianeta.Il tempo passa, le amministrazioni si susseguono, le erbacce crescono, la ruggine continua a divorare il ferro. A quando un massiccio intervento di manutenzione straordinaria?Con la speranza di avere presto riscontro a questa annosa questione.