Progetto "Terra di Bari": oltre 4000 alberi per il Parco Comunale di Corato

Il Parco Comunale di Corato sarà arricchito di 4240 nuovi alberi. Corato è infatti rientrata nel progetto "Terra di Bari" della Città metropolitana finanziato dal Ministero dell'Ambiente, con fondi PNRR.«Circa quattro ettari del Parco comunale di via Sant'Elia - dichiarano il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alla qualità urbana Antonella Varesano - saranno riqualificati con nuove essenze arboree, compatibili col nostro clima e selezionate in funzione dell'arricchimento della biodiversità. Il nostro grazie va alla Città Metropolitana di Bari, nelle persone del sindaco Antonio Decaro, del delegato per i finanziamenti PNRR, Michele Abbaticchio e dei componenti dello staff tecnico. Il gioco di squadra è di fondamentale importanza perché i territori crescano insieme in modo integrato. È l'inizio di un percorso di riqualificazione dell'intero Parco Comunale, che necessita di lavori importanti di manutenzione. Nel frattempo, da un paio di mesi, d'intesa con Sanb, è garantita la pulizia quotidiana su tutti i percorsi interni e sulle aree verdi».