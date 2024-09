Parco della Preistoria a Corato: c'è l'accordo per l'avvio dei lavori

Un ambizioso progetto culturale prenderà presto forma a ridosso del Parco Nazionale dell'Alta Murgia recentemente riconosciuto 12mo Geoparco italiano dell'UNESCO dal Consiglio Mondiale dei Geoparchi UNESCO in agenda dall'8 al 9 settembre a Non Nuoc Cao Bang, in Vietnam.È stato ufficialmente siglato nei giorni scorsi l'accordo di partenariato tra l'Archeoclub d'Italia Aps di Corato "Padre E. D'Angelo", rappresentata dal consigliere nazionale e presidente della Sede Locale Michele Iacovelli e l'amministratore delegato della società "San Giuseppe", nonchè comproprietario dell'area dove sorgerà il "Parco della Preistoria" Giuseppe D'Imperio.Terminata la fase progettuale, i lavori che partiranno nelle prossime settimane mirano a valorizzare il patrimonio geologico, naturalistico e storico-culturale del territorio attraverso la creazione di un villaggio preistorico immerso nella natura. Questo innovativo progetto consentirà ai visitatori di compiere un viaggio indietro nel tempo, esplorando epoche che spaziano dal Paleolitico e Mesolitico fino al Neolitico e all'Età del Ferro.Le attività del parco saranno progettate per offrire un'esperienza educativa e immersiva, basata su un approccio didattico all'avanguardia. Laboratori pratici, percorsi interattivi ed escursionistici, permetteranno a bambini, famiglie e visitatori di ogni età di vivere la storia e la natura in modo attivo e coinvolgente. Dalla narrazione alla pratica, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona la quotidianità dell'uomo preistorico, scoprendo le sue tecnologie, abitudini e il suo mondo immaginario ed emotivo.Oltre a giochi educativi e laboratori, il Parco offrirà percorsi multisensoriali, appositamente studiati per stimolare la curiosità e favorire un apprendimento profondo e interattivo. L'obiettivo è quello di rendere la scoperta delle nostre origini un'esperienza memorabile, capace di coinvolgere grandi e piccoli, avvicinandoli alla storia in modo innovativo e affascinante."Parallelamente alle attività per il pubblico, il Parco della Preistoria si candida a diventare un importante polo di ricerca e approfondimento. Sono previsti convegni e giornate di studio incentrati sul patrimonio storico-archeologico e geologico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con un particolare focus sul recente riconoscimento Geoparco UNESCO. Questi eventi rappresenteranno un'importante occasione di confronto per esperti del settore, favorendo la conoscenza e la tutela delle risorse naturali e culturali che caratterizzano il paesaggio pugliese".