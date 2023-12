Tutto esaurito in pochi minuti per i 'Venerdì culturali' con Galimberti

Sono bastati 10 minuti per registrare il tutto esaurito per l'incontro con il filosofo Galimberti che si terrà il giorno 19 gennaio nell'ambito dei 'Venerdì Culturali' de 'La Grammatica delle abitudini', la stagione teatrale del Comunale di Corato.Questa mattina, sulle pagine social del Teatro Comunale e del Teatro Pubblico Pugliese è stato annunciato che, a partire dalle ore 11:00, sarebbe stato possibile prenotare il proprio posto per l'incontro ma, dopo pochi minuti, i posti risultavano già esauriti.Un click day super atteso, come attestano le numerose richieste ricevute negli scorsi giorni e il gran numero di prenotazioni avvenute in pochi minuti.Un risultato che, visto il successo del primo incontro dei 'Venerdì culturali', tenutosi ieri sera con Vito Mancuso, rappresenta un dato positivo, un qualcosa di atteso che si concretizza per le attività culturali.Dispiace, quindi, sentire parlare di complotti o di dubbi, come spiega l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone:"È una situazione sorprendente ma che certamente non ci stupisce.Da diversi giorni siamo stati contattati da scuole, associazioni, singole persone dell'intero territorio per avere informazioni sull'appuntamento del 19 gennaio con il prof. Galimberti.190 posti dei 490 disponibili sono stati riservati agli studenti delle scuole, pubblico adolescente privilegiato proprio perché il tema del talk li riguarda direttamente, in un momento in cui l'emotività dei più giovani e la loro fragilità è argomento di discussione nazionale.Nessun complotto. Semplicemente la scelta politica di indirizzare innanzitutto agli adolescenti il messaggio del prof. Galimberti in questo momento delicato per loro.Stiamo comunque verificando che tutto si sia svolto correttamente, e che non ci siamo state alterazioni o disfunzioni tecniche proprio in virtù delle tante contemporanee connessioni alla piattaforma.È pero certamente una situazione che evidenzia come la scelta dei "Venerdì culturali" sia un qualcosa di davvero buono e interessante. Una scelta che incontra il favore e il plauso del pubblico. È necessario avere lo sguardo dritto, come Mancuso ha sottolineato ieri sera perché "se sei ansioso avrai sguardo ansioso"