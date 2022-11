Tornerà a riunirsi martedì 29 novembre, a Palazzo di Città, il consiglio comunale di Corato.L'assemblea è stata convocata per le ore 17 con tre punti all'ordine del giorno. Si discuterà della mozione presentata dal consiglierein merito alla realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di autocaravan e caravan, quindi sarà dibattuta una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 relativa alla salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022. Infine, si passerà all'esame del Piano industriale della società in house Asipu per il periodol2022-2024 e all'approvazione della proroga triennale per i servizi complementari.