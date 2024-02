Piazza Almirante, fermato presunto spacciatore

Un presunto spacciatore è stato fermato dalla Polizia in piazza Almirante, nel corso di un controllo antidroga effettuato nei giorni scorsi. L'individuo, di cui non si conoscono le generalità, era solito cedere sostanze stupefacenti dalla sua auto, parcheggiata in prossimità della piazza.Il fermato è stato condotto in Commissariato per gli accertamenti del caso. Gli inquirenti stanno vagliando la sua posizione e le sue eventuali connessioni con altri soggetti coinvolti nel traffico di droga nella zona.