Accoltellato forse per un regolamento di conti per motivi di droga

Forse uno sgarro, nel mondo della droga, si paga carissimo. A coltellate.Venerdi sera bagnato di sangue a Corato per una lite forse per questioni legati al mondo degli stupefacentiBilancio un ferito, cittadino italiano noto pregiudicato, per fendenti da coltellata al basso ventre , attualmente ricoverato nel nosocomio di Molfetta non corre pericolo di vita.Si indaga sul movente dell'aggressione che, probabilmente, potrebbe essere collegato al controllo e spaccio del mercato degli stupefacenti.