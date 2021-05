Arresto per droga, determinante l'intervento di un finanziere fuori servizio

di una operazione antidroga svolta dagli agenti del commissariato di Polizia di Corato e che aveva portato al fermo di una persona.Oggi, dopo che la persona è stata posta in arresto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria emergono nuovi ed interessanti particolari relativi alla vicenda.L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 30 anni di Corato, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici in materia di spaccio e detenzione di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 44 dosi di cocaina di 2000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.Determinante per la conclusione dell'operazione è stato l'intervento di un finanziere libero dal servizio che aveva notato una autovettura ferma in strada, con la portiera del lato guida aperta e all'interno un uomo che sembrava colto da malore.Ha dunque chiamato gli agenti della Polizia di Stato che hanno identificato l'uomo. Alla vista delle divise il ragazzo ha provato a disfarsi dell'involucro di cellophane che aveva tra le gambe e, alla richiesta di consegnare il sacchetto, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti, cercando di darsi alla fuga dopo aver acceso il motore dell'auto. Gli agenti però sono riusciti a bloccarlo, sfilando le chiavi dal quadro dell'automobile.Perquisito il veicolo, l'uomo è stato trovato in possesso di 44 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, una somma di più di 2mila euro in banconote di vario taglio e 2 telefoni cellulari, tutto sottoposto a sequestro.Dalla successiva perquisizione estesa nell'abitazione del 30enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una busta in plastica contenente sostanza da taglio e vario materiale utile per il confezionamento.Il giovane è stato pertanto arrestato e collocato ai domiciliari su disposizione della competente Autorità Giudiziaria.