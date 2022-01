Trenta euro per due dosi, in manette pusher coratino

Un nuovo arresto in materia di stupefacenti è stato compiuto dagli agenti del commissariato di Polizia di Corato nelle scorse ore. In manette è finito un cinquantenne, noto alle forze dell'ordine, già sottoposto alla sorveglianza speciale.Nella mattinata di ieri i poliziotti, nella consueta attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato due persone in atteggiamento sospetto scambiarsi del materiale. Uno di essi, volto noto alle forze dell'ordine, si è poi dileguato. I poliziotti hanno avvicinato l'altra persona, un ventenne, il quale spontaneamente ha consegnato loro le due dosi di cocaina appena ricevute dal pusher, pagate 30 euro.I poliziotti hanno dunque raggiunto il presunto spacciatore nella sua abitazione, a pochi passi dal luogo in cui era avvenuto lo scambio, e lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di 145 euro ritenute provento dell'attività di spaccio.La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari.