Ancora cocaina, ancora arresti: preso 23enne in trasferta

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Bari, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari e del Commissariato di P.S. di Corato, hanno arrestato un 23enne coratino pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Gli agenti durante un assiduo servizio di osservazione in città, hanno fermato e controllato una utilitaria condotta da un giovane coratino.Il giovane, di anni 23, con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 60 grammi di cocaina.Pertanto i poliziotti hanno arrestato il 23enne in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo hanno associato al carcere di Bari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Proseguono incessanti i servizi predisposti dal Questore di Bari finalizzati al contrasto del commercio illegale di stupefacenti in città e in provincia.