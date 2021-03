Piazze presidiate nel weekend, attenzione anche nelle periferie

Ieri intervento delle forze dell'ordine in via Mercalli

Secondo weekend con restrizioni nelle piazze centrali. Il sindaco Corrado De Benedittis ha comunicato via social il presidio delle piazze in questione da parte delle forze dell'ordine al fine di prevenire assembramenti.Ci sono tuttavia gli irriducibili che, raggirando i divieti, si spostano nelle piazze più periferiche.Nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato sono intervenuti in via Mercalli, nei pressi della stazione ferroviaria, dove dei giovani si stavano intrattenendo anche ascoltando musica ad alto volume.Gli agenti hanno provveduto all'identificazione dei giovani, alcuni noti alle forze dell'ordine e persino provenienti da paesi limitrofi, e hanno disperso l'assembramento.