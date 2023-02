PNRR, Corato ottiene il finanziamento per 7 bandi sulla digitalizzazione

Il Comune di Corato ha ottenuto il finanziamento per tutti i 7 bandi PNRR sulla digitalizzazione finora pubblicati, per una somma complessiva di circa 750mila euro (750.415,00 €).Gli interventi sono finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU, nell'ambito della Missione 1 del PNRR che prevede investimenti per la digitalizzazione del Paese a partire dalla Pubblica Amministrazione.Ai quattro bandi già finanziati la scorsa estate, relativi alle seguenti misure:• Avviso 1.4.1 - Sito comunale - € 280.932,00• Avviso 1.4.3 - PagoPA - € 80.124,00• Avviso 1.4.3 - AppIO - € 32.760,00• Avviso 1.4.4 - SPID/CIE - € 14.000,00se ne aggiungono altri tre, ossia:• Avviso 1.2 - Migrazione al Cloud - € 252.118,00• Avviso 1.3.1 - PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) - € 30.515,00• Avviso 1.4.5 - PND (Piattaforma Notifiche Digitali) - € 59.966,00I nuovi progetti finanziati seguiranno nei prossimi mesi i procedimenti necessari per la loro attuazione, nel rispetto delle scadenze dettate dal PNRR."Siamo di fronte a un risultato di eccezionale importanza, che segnerà una svolta epocale all'interno della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra Comune e cittadinanza." Afferma il Sindaco Corrado De Benedittis."L'informatizzazione dei servizi renderà la vita più semplice alle persone, ridurrà sensibilmente la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli mettendo fine alle lunghe attese.Ringrazio il Consigliere delegato alla digitalizzazione, Ing. Giuseppe Di Bartolomeo per l'eccellente lavoro svolto, così come il Dirigente del 1° settore, Avv. Giuseppe Sciscioli e tutto il personale coinvolto inclusi il Centro Elaborazione Dati, la Ragioneria e l'Ufficio Contratti e Appalti.""L'ambizione non punta al buono, ma all'eccellente" dichiara il Consigliere Giuseppe Di Bartolomeo, Capogruppo di Rimettiamo in Moto la Città e delegato alla Digitalizzazione."Oggi portiamo a casa il massimo risultato che potessimo sperare di raggiungere un anno fa, all'inizio di questa maratona PNRR sul digitale.Con la somma finanziata di 750.000 € potremo non solo sostenere le spese necessarie per i progetti candidati, ma anche mettere da parte una cospicua somma per continuare il percorso di digitalizzazione del Comune di Corato nei prossimi anni.Si chiude dunque la Fase 1 di candidatura ai bandi e aggiudicazione dei finanziamenti e si apre la Fase 2, quella in cui si dovrà procedere agli affidamenti e alla realizzazione delle attività, in veritàgià ben avviata dato che le scorse settimane si è chiusa la gara di aggiudicazione per le attività relative agli avvisi 1.4.3 su PagoPA/AppIO.Ringrazio il Sindaco per la fiducia e il sostegno. Ringrazio il Dirigente Avv.Sciscioli e tutto il personale coinvolto nel grande ed encomiabile lavoro che si sta realizzando.Ma non è ancora finita, adesso viene la parte più impegnativa, e Corato si farà trovare pronta".