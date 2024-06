Ancora un finanziamento PNRR per Corato: la città avrà un terzo asilo nido

. L'amministrazione De Benedittis ha recepito il finanziamento PNRR spettante al Comune di Corato.In tal modo, oltre alla costruzione del secondo asilo nido su via della Macina, da poco iniziata, si procederà velocemente con l'iter procedurale per ilTra i comuni selezionati per il finanziamento diretto, infatti, figura Corato, che riceverà la somma diper la costruzione di un nuovo asilo nido per 72 bambini.Il 15 maggio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha pubblicato un avviso pubblico per l'adesione al finanziamento. Il Comune di Corato, rispettando i tempi previsti dal bando, ha partecipato prontamente, ottenendo la somma destinata alla realizzazione di un ulteriore asilo nido che sorgerà in via San Magno.Si passerà, quindi, da un solo asilo nido comunale da 40 posti, attualmente in esercizio, a 3 asili nido, per un totale di 207 posti bambino. Questi risultati rappresentano un impegno concreto dell'amministrazione comunale per garantire servizi essenziali e di qualità, rispondendo alle esigenze delle famiglie e contribuendo al benessere della comunità.