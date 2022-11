Il Comune di Corato è risultato fra i vincitori del bando Pnrr "Futura - La scuola per l'Italia di domani - Asili nido", indetto dal ministero dell'istruzione e potrà disporre a breve della somma di 5 milioni di euro ai fini della realizzazione ex novo di un asilo nido in via della Macina.Un risultato rivendicato dall'amministrazione guidata dal Sindaco Corrado De Benedittis. La nota n° 51995 diffusa dal ministero ha specificato il venir meno dei presupposti per i quali era stata prevista, precedentemente, l'ammissione con riserva del progetto presentato dal Comune. Possono quindi essere avviate tutte le procedure attuative dell'intervento finanziato: determina a contrarre, affidamento degli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura e affidamento dei lavori.