Il Comune di Corato si è aggiudicato il quarto bando Pnrr sulla digitalizzazione, relativo alla misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Il finanziamento ottenuto è pari a280.932 euro.Il progetto in questo caso consiste nel rinnovamento del sito istituzionale dell'ente, con l'obiettivo di portarlo ad allinearsi con gli standard grafici, tecnici e di accessibilità dettati dall'Agid, con l'attivazione al suo interno di un'area personale con servizi digitali, utilizzabile dal Cittadino.L'intervento è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, nell'ambito della Missione 1 del Pnrr, che prevede investimenti e interventi per la digitalizzazione del Paese a partire dalla Pubblica Amministrazione.Un finanziamento importante che finalmente consentirà al nostro Comune di avere un nuovo sito internet» ha dichiarato il Sindaco. «Sarà un portale di nuova generazione facilmente accessibile e consultabile, al servizio della cittadinanza. Ringrazio il consigliere delegato Giuseppe Di Bartolomeo per l'impegno, a supporto dell'azione amministrativa del Sindaco, nel settore dei bandi Pnrr per la digitalizzazione. Tantissime persone hanno giustamente criticato l'obsolescenza dell'attuale sito internet del Comune e la difficoltà nella sua consultazione. A breve, ne avremo uno nuovo di zecca, a garanzia della efficienza e della trasparenza amministrativa» ha aggiunto.«Non mi voglio nascondere quando affermo che tra tutti i bandi Pnrr sulla Digitalizzazione finora aggiudicati, questo è quello per il quale nutro maggiori aspettative, in quanto va a rinnovare la vetrina online della nostra città» ha sottolienato il consigliere comunale, delegato alla digitalizzazione e capogruppo di Rimettiamo in Moto la città, che sta seguendo lo stato di avanzamento del bando.«Dopo ben 18 anni il sito del Comune di Corato verrà aggiornato, adottando una nuova veste grafica in linea con il modello standard definito a livello nazionale, e implementando al suo interno un'area riservata dove i cittadini potranno accedere ad un ventaglio di servizi, inizialmente cinque, come definito dal bando, ma che sarà arricchito successivamente. L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l'ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento» ha aggiunto.«Questo passaggio fa seguito all'emendamento al bilancio 2022 da me promosso e approvato grazie all'intera maggioranza nel consiglio comunale dello scorso 28 Giugno, in cui è stato allocato il capitolo necessario ad accogliere le risorse economiche in arrivo. Di strada da fare ce n'è ancora ma per quella finora percorsa su tutti i bandi Pnrr legati alla digitalizzazione è fondamentale per me ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami; il lavoro degli uffici, dagli Affari Generali, nelle persone del dirigente Pippo Sciscioli e il dottor Luigi Acella, alla ragioneria, nelle persone della dirigente dottoressa Maria Enza Leone, della dottoressa Daniela Fusco, del dottor Giuseppe Leuci, della dottoressa Amelia Bovino, e di tutti coloro che con grande dedizione stanno facendo sì che Corato nella partita del Pnrr possa giocare un ruolo da protagonista».