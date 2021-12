Polaroid di Natale in regalo al Christmas Village del Gran Shopping di Molfetta

Fino al 6 gennaio ogni pomeriggio, dalle 16.30 alle 20.30, e il sabato e la domenica anche di mattina, dalle 10 alle 13, sarà possibile scattare selfie nel Christmas Village del Gran Shopping di Molfetta, in uno dei set allestiti in piazza Ottagono. Gli sfondi sono davvero belli: colorati, con temi ben riconoscibili, natalizi e non, oggetti che spiccano, come ad esempio un enorme pacco regalo rosso circondato da pacchetti, una grande vasca da bagno verde piena di palline o una barca a remi rosa a forma di fenicottero nel villaggio di Willy Wonka, una Vespa rossa e tanti altri panorami illuminati perfettamente, per foto a prova di like.Oltre al selfie, verrà scattata una polaroid che fino al 7 dicembre sarà aggiunta alle altre già presenti sulla grande bacheca in piazza Ottagono e che, subito dopo l'Epifania, potrà essere portata via per ricordare questo Natale di luce e colori. Soltanto un anno fa i negozi erano aperti ma contingentati, i bar e i ristoranti chiusi e le strade poco trafficate. Celebrare questo Natale con un ricordo indelebile e immediato, come lo può essere solo una foto, non può che aggiungere una sensazione di festa al Natale 2021, che come molti amano ripetere è il Natale della rinascita.