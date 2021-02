Pompieri e polizia intervengono in uno stabile del centro

Mattinata concitata in via Pallavicini, a pochi passi da Palazzo di Città. Una via già nota alle cronache dopo che un uomo aveva dato in escandescenza il giorno dell'Epifania. E sembrava che lo stesso soggetto, probabilmente in stato di alterazione, si fosse barricato in casa.L'allarme è stato dato dagli uomini della vigilanza giurata, che già nei giorni scorsi aveva riscontrato l'insolita presenza dell'individuo nella casa. Insolita poiché abusiva. I vigilanti hanno notato che porta di ingresso era chiusa dall'interno, segno che qualcuno era presente.Sono stati allertati i vigili del fuoco e gli uomini della polizia di stato. Una volta entrati hanno potuto riscontrare che all' interno della struttura non vi fosse nessuno. La persona che si trovava all'interno era andata via probabilmente dal balcone.Da quanto di apprende il giovane è un occupante abusivo dell'appartamento.