Sabato 3 dicembre, nell'Auditorium "Testori" di Palazzo Lombardia, a Milano, si è tenuta la sedicesima edizione del premio "Ambasciatore Terre di Puglia", evento organizzato dall'associazione regionale pugliesi di Milano. Il coratino, presidente del Parco dell'Alta Murgia, è stato insignito del riconoscimento insieme all'ammiraglio, comandante della Squadra Navale della Marina militare, e a, presidente della Federcalcio.«Celebriamo la festa dei pugliesi di Milano ricordando il contributo che essi hanno saputo dare a questa città, che è la capitale economica del Paese» ha commentato a proposito il presidente della Regione Puglia. «Celebriamo la pugliesità come valore italiano, dentro una idea di repubblica unitaria che dà il proprio contributo ubbidendo con innovazione, con fedeltà e anche con passione e grande determinazione. Sono qui per dire grazie a tutti i pugliesi del mondo, in particolare quelli di Milano, per l'orgoglio di cui spesso mi riempiono il cuore».Un ricnoscimento è stato consegnato ai familiari dell'ambasciatore Luca Attanasio, di origini pugliesi, morto il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo mentre viaggiava sul convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.Presenti all'evento il presidente della Regione Lombardiail presidente dell'associazione regionale pugliesi, l'ideatore del premioe moltissime personalità del mondo istituzionale, dell'economia e della cultura.