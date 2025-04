Ufficiale: Corato è nel Geoparco Unesco dell'Alta Murgia

Quindici comuni coinvolti, tracce dell'Uomo di Neanderthal, grandi formazioni carsiche, gravine, miniere di bauxite, una quantità di specie floricole e vegetali autoctone, il Pulo di Altamura, gli ulivi della parte più bassa verso la costa, le lame.Ora è ufficiale: a Parigi il Parco nazionale dell'Alta Murgia e delle Premurge è stato ufficialmente proclamato Geoparco mondiale dell'Unesco, il dodicesimo in tutta Italia. L'intera area sarà denominata MurGeoPark ed usufruirà nell'immediato di oltre 450mila euro di fondi ministeriali da rendicontare in uno speciale capitolato di spesa dell'ente. Ora il primo obiettivo è fare rete con gli altri geositi e puntare ad una promozione ulteriore che porti sulle Premurge e sull'Alta Murgia migliaia di visitatori attenti a storia, luoghi e biodiversità.Corato, va ricordato, ne fa parte con Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto.