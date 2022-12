Presentato il cartellone degli eventi natalizi a Corato

È stato diffuso il programma completo degli eventi natalizi a Corato. Il titolo scelto per il 2022 dall'amministrazione comunale è "Dedicato". «Una dedica alla città che non tralasci la tradizione ma si apra anche alle novità proposte dalle associazioni del territorio e ad eventi dedicati alle attività produttive» hanno osservato.Non mancheranno, infatti, lo, che si intersecheranno con eventi dedicati ai più piccoli nelle vie dello shopping e delle attività produttive di Natale Amacorato 2022, per arrivare alle proposte tramite avviso pubblico.Fra le novità, un evento dedicato al nostro olio organizzato dalla Pro Loco Quadratum con la partnership di Confcommercio Corato e associazione italiana celiachia, che si terrà l'11 dicembre su corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti e nel Chiostro Comunale.Spazio ai talenti locali e pugliesi, come l'in concerto il 19 al Teatro comunale con il maestro Cataldo Caputo, e a nomi nazionali, come, ospite il 12 allo "Jò a Jò" di Santa Lucia e i, che animeranno la "Matìne della chiàzz".Tornano il festival pianistico "Fausto Zadra", in un'edizione invernale nel Teatro comunale con il coinvolgimento delle scuole e il Concorso internazionale di musica Euterpe, con due giornate di anteprima della XXII edizione, nella Sala verde di Palazzo di Città.Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune di Corato (link) oltre che allegato in formato locandina sotto questo articolo.