"Incanto": online l'avviso pubblico esplorativo per il Natale 2024 a Corato

Tipologie di eventi ammessi

É stato pubblicato, questa mattina, sul sito del Comune di Corato l' avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricezione di proposte per iniziative culturali, artistiche e di spettacolo da inserire nel cartellone di eventi natalizi intitolato, in programma dal. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle politiche Culturali, mira a coinvolgere l'intera comunità offrendo un'ampia gamma di eventi che favoriscano l'arricchimento culturale e promuovano il patrimonio storico e artistico del territorio.L'Amministrazione Comunale, dunque, invita associazioni, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, a presentare proposte di eventi che valorizzino le tradizioni natalizie, incrementino i flussi turistici e coinvolgano il tessuto sociale della città.I progetti dovranno rientrare in una delle seguenti aree tematiche:, come teatro, danza e spettacoli artistici di varia natura;, con attività di intrattenimento per bambini e famiglie;, comprendente concerti e performance musicali di vario genere;, con tornei e manifestazioni sportive sia a livello professionistico che amatoriale.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di arricchire la rassegna culturale con eventi organizzati direttamente o ritenuti di importanza strategica per la promozione del territorio e per il consolidamento delle tradizioni e della cultura locale.Le proposte dovranno essere conformi al tema natalizio e svolgersi esclusivamente nel territorio del Comune di Corato durante il periodo indicato. Si escludono attività da tenersi presso il Teatro Comunale, il cui utilizzo è regolato da un differente avviso pubblico.L'avviso è rivolto ad associazioni, enti pubblici e privati operanti senza fini di lucro e organismi che non abbiano controversie legali con l'Amministrazione Comunale e che siano in regola con il pagamento di imposte e contributi.Ogni partecipante può presentare una sola proposta progettuale, che dovrà essere accompagnata da un piano finanziario dettagliato. Le proposte ammesse saranno valutate da un'apposita Commissione in base alla qualità artistico-culturale, alla capacità di coinvolgimento del pubblico e della città, e alla durata dell'evento.Le proposte progettuali devono essere inviate, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo, con oggetto:L'avviso pubblico e i modelli da allegare alla domanda sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link https://www.comune.corato.ba.it/novita/avviso-pubblico-incanto-natale-2024 Per chiarimenti e ulteriori dettagli sull'avviso pubblico, è possibile contattare il Servizio Cultura-Biblioteca del Comune di Corato all'indirizzo email biblioteca@comune.corato.ba.it.