Presentazione del libro “Sul colle più alto” di Valdo Spini

Domani presso la Sala riunioni di Vivere In (Via Giappone 40) alle ore 18:45, la Chiesa Valdese di Corato presenta il libro "Sul colle più alto" di Valdo Spini (già professore universitario associato alla Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, deputato per otto legislature, ministro dell'Ambiente nel 1993 e 1994, sottosegretario all'Interno dal 1986 al 1992, è presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli).Il libro, pubblicato nel 2022, ripercorre le vicende delle elezioni del Presidente della Repubblica italiana dal dopoguerra ai giorni nostri,partendo dalle figure di De Gasperi e De Nicola.Il tutto narrato attraverso gli occhi e la penna di un uomo delle Istituzioni che con abilità guida il lettore, anche non esperto, all'interno dei meandri della politica italiana e dietro le quinte di un'elezione così importante per il nostro Paese.Per tutti i Presidenti viene tratteggiato un profilo che li racconta attraverso gli incarichi svolti e le scelte politiche sostenute prima di giungere a ricoprire il ruolo di massima carica dello Stato e poi durante e dopo l'elezione al Colle, riuscendo a raccontare la Storia di alcuni periodi complessi della nostra Repubblica anche a coloro che non hanno potuto esserne testimoni.Un'elezione, quella del Presidente della Repubblica, che si presenta sempre avvincente se non complicata e, a volte, imprevedibile.Ma come emerge dalle pagine del libro, tratti comuni, seppure con dettagli specifici per ogni singola vicenda, si trovano in ogni elezione che comunque deve fare sempre i conti con il contesto politico, sociale e culturale dell'Italia in quel preciso momento.Dialogheranno con l'autore, Silvia Papagno (membro della Chiesa Valdese di Corato-Bari) e Andrea Mastrototaro (Segretario della Sezione A.Gramsci del Prc Corato), interverranno per i saluti il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis e il pastore della Chiesa Valdese di Corato, Vittorio De Palo, l'ingresso è libero