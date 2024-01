Primo direttivo provinciale di Azione a Corato: nominata la segreteria provinciale

Nel pomeriggio di ieri, a Corato, si è svolto il primo Direttivo Provinciale di Azione a Corato. Presenti il presidente regionale di Azione Ruggiero Mennea, Enzo Mastrodonato, il nuovo segretario provinciale Pino Picca e il presidente provinciale Antonio Ancona.Il punto focale dell'incontro è stato certamente l'insediamento del Direttivo provinciale e successivamente dei Commissariamenti Provinciali.Questi i nomi proposti ed accettati all'unanimità dall'assise:Segreteria Provinciale• Responsabile Enti Locali: Enzo Mastrodonato• Responsabile Under 30: Carlo Carparelli• Responsabile Comunicazione: Carlo Sacco• Responsabile Organizzazione: Manuel Vespucci• Responsabile Giustizia: Valeria De Marco• Responsabile Sicurezza: Michele FiccoCommissariamento Provinciale:Manuel Vespucci PutignanoFranco Ragno BitontoNicola Lorè AltamuraAnnamaria Iurino GravinaAll'interno dell'incontro, anche tanti spunti degni di nota, che tracciano un po' la direzione che sta prendendo il giovane partito di Calenda.Pino Picca: «Mi impegnerò in prima persona nel ruolo di questa carica, ma avrò necessariamente bisogno del vostro appoggio. Questo è un gruppo coeso e forte, vedo molta buona volontà, soprattutto da parte dei giovani. Che il cammino del partito vada nella giusta direzione anche grazie a loro. Proprio collegandomi ai giovani, - chiosa il neo segretario provinciale - proporrei un tavolo sociale sulla devianza giovanile in provincia di Bari, una raccolta dati da verbalizzare, per capire in che situazione siamo. Non resteremo indifferenti a soprusi, violenze, femminicidi. Attendo iniziative sui territori».Antonio Ancona: «Dobbiamo prodigarci per far crescere questo partito, ci attende un grande lavoro. Sulla questione giovani, mi preme dire che siamo in emergenza. Gli autori dei deplorevoli episodi del 31 dicembre a Molfetta, sono tutti o minorenni o neo maggiorenni. Vandalismo e mancanza di bene comune, bullismo, sono realtà che appartengono alla nostra società e che bisogna combattere con i fatti».«I convegni in sé non bastano, - replica Ruggiero Mennea - bisogna stimolare l'amministrazione, il mondo ecclesiastico, le associazioni per fare rete e fare alleanze educative. Tutto ciò per fare progetti educativi concreti che mirano a spiegare ai giovani quali siano le insidie del mondo reale e social, i rischi, dotandoli di strumenti di difesa. Con 600 mila euro messi a disposizione, nessun comune ha attivato questa legge. Questa rete può partire con una modifica da me proposta, anche dagli altri attori della rete. Bisogna creare il contesto affinché più giovani possibili vengano salvati. Dobbiamo essere pragmatici e proporre la soluzione, come da statuto nazionale di Azione».Al dibattito è seguita breve presentazione dei presenti, raccontando in breve la situazione nel proprio comune, con testimonianze da Monopoli, Gravina, Terlizzi, Molfetta tra le altre.Il primo obiettivo di Azione per il 2024 è ben figurare nelle elezioni comunali di Bari, Putignano e Gioia del Colle, Bitritto, Cellamare, Rutigliano, Sannicandro, Poggiorsini, Binetto e Turi. I risultati della tornata elettorale saranno la cartina tornasole dell'indice di gradimento di Azione, che si riverserà nell'altro grande obiettivo: le elezioni Europee, che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024.Ruggiero Mennea però guarda anche oltre: «Probabilmente vi sarà un ritorno al suffragio universale per le prossime Provinciali. Bisogna prepararsi prima, si voterà probabilmente con la doppia preferenza. Dobbiamo già pensare a comporre questa lista. Nel mentre ci saranno le elezioni comunali di Bari. Le europee sono una partita importantissima, fondamentale».