Azione stati generali sabato a Corato

Primo appuntamento del Direttivo provinciale di Azione in terra di Bari sabato prossimo a Corato.Il partito fondato da Carlo Calenda vede in Puglia gia' tre consiglieri regionali Amati, Mennea e Clemente oltre a numerosi amministratori locali e semplici cittadini nuovamente appassionati della Politica..AZIONE è il luogo di mobilitazione dell'Italia che lavora, produce, studia e fatica. L'Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti. La classe dirigente di cui abbiamo bisogno è formata da persone che si sono misurate con il cambiamento dando prova di competenza, serietà e coerenza.. Se non ci fidiamo della politica, chiediamo piccole prebende oggi piuttosto che grandi iniziative per il domani. Questa spirale va spezzata.AZIONE vuole essere il pilastro di un grande Fronte Repubblicano e Democratico capace di ricacciare populisti e sovranisti ai margini del sistema politico. Non vogliamo escludere ma al contrario tenere le porte ben aperte. Il nostro obiettivo non è frammentare ulteriormente il sistema politico, ma lavorare per l'unità e il rinnovamento delle forze liberal democratiche.