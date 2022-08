Il polverone, finalmente, si è diradato. Il lunghissimo processo di composizione delle liste dei candidati del terzo polo in Puglia ha avuto termine e, a poche ore dalla scadenza del limite fissato (le 20 di lunedì 22 agosto), il quadro è stato definito. La compagine che raggruppa Azione e Italia Viva, denominata, ha scelto la coratina, detta Titti, per il collegio Puglia 3 del Senato che comprende ben 26 comuni dell'Area Metropolitana di Bari tra cui, oltre al capoluogo, Molfetta,, Bitonto, Terlizzi, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, Modugno e Monopoli.50 anni, segretario regionale di Azione, Cinone è stata inclusa anche nel listino plurinominale per il Senato, che abbraccia l'intera regione: l'esponente di Corato sarà in terza posizione alle spalle dell'ex ministro Teresa Bellanova (di Italia Viva), del parlamentare foggiano uscente Nunzio Angiola (di Azione) e del commercialista foggiano Lorenzo Frattarolo. Seondo le previsioni,dovrebbe riuscire a conquistare almeno un seggio per il Senato in Puglia nella quota proporzionale.