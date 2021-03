Il Futuro Made in Puglia, doppio evento organizzato da Azione

Un forum scandito in due appuntamenti per discutere di formazione, innovazione e impresa "Made in Puglia". Parte il 25 marzo, e continuerà il prossimo 1 aprile, l'evento organizzato dagli esponenti regionali del partito di Azione, fondato da Carlo Calenda, che si svolgerà online, attraverso i canali ufficiali del partito regionale.Tra i promotori dell'iniziativa c'è la coratina Titti Cinone, con i colleghi Giulio Agnusdei e Pier Paolo Miglietta, tutti impegnati nel comitato promotore regionale del partito di Carlo Calenda Azione.Le due giornate avranno come focus i modelli innovativi di business in Puglia realizzati sia nel campo delle Alte Tecnologie che della Filiera Agroalimentare, attraverso interviste a grandi esperti, manager e imprese del territorio.Il Forum, che permetterà anche di interagire con gli ospiti, offrirà l'opportunità di entrare in una community di discussione e confronto. L'obiettivo principale è quello di evidenziare quanto la formazione sia fondamentale per creare opportunità di LAVORO, e vuole raccontare quali sono le realtà imprenditoriali presenti nel nostro territorio che meglio investono per mettere i giovani nella condizione di disegnare il proprio futuro."Il nostro forum si basa sulla consapevolezza che la condivisione di prospettive ed esperienze di uomini e donne che hanno reso grande la nostra Puglia rappresentano un modello di crescita da seguire. La sinergia tra formazione, innovazione e impresa crea sempre un "sistema" vincente" commentano in una nota congiunta la Cinone, Agnusdei a Miglietta."Ciò che ha reso possibile la nascita di questo spazio di informazione è stata anzitutto l'adesione di ospiti eccellenti, i quali hanno generosamente accettato di partecipare mettendo a disposizione la preziosa opportunità di condividere le loro esperienze nel mondo del lavoro, e dello sviluppo di nuove competenze" continuano i tre esponenti di Azione."Il titolo, "Il futuro Made in Puglia" - sottolineano gli organizzatori - serve a rimarcare che la nostra Regione può vincere le sfide perché possiede tutti gli ingredienti fondamentali per costruire modelli di business vincenti, e questi sono anzitutto le persone e i valori