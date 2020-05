Processo su disastro ferroviario, dal 17 giugno si torna in aula

Riprende il procedimento sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri nello scontro tra due treni della Ferrotramviaria sulla tratta tra Andria e Corato.«Si tornerà in aula nonostante i limiti imposti dall'emergenza sanitaria, in considerazione della rilevanza e dell'interesse nazionale del procedimento». Fa sapere in una nota il Tribunale di Trani.Per rispettare le regole sul distanziamento sociale, il presidente del Tribunale di Trani, Antonio de Luce, ha individuato come sede per la celebrazione delle prossime udienze l'auditorium "Riccardo Baglioni" dell'oratorio Santa Annibale Maria di Francia ad Andria.Il calendario delle udienze inizia il 17 giugno e prosegue nei giorni 1, 8 e 22 luglio. «Il processo avverrà a porte chiuse assicurando collegamento esterno - precisa il presidente, spiegando che - saranno ammessi solo i difensori che dovranno accreditarsi via mail almeno 5 giorni prima dell'udienza».