Puglia arancione, necessaria la Certificazione verde per spostarsi fuori regione

Quando e come ottenerla

completamento del ciclo vaccinale contro SARS-CoV-2

guarigione da SARS-CoV-2

esito negativo di un test molecolare o antigenico

Servizi attivi in Puglia

Completamento del ciclo vaccinale

Fine isolamento per avvenuta guarigione

Esito Tampone

I dati e le indicazioni della cabina di regia hanno portato alla firma, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, della nuova ordinanza che lascia la Puglia in zona arancione almeno per un'altra settimana. Insieme alla nostra regione, anche Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna saranno arancioni, mente le altre sono state confermate in area gialla.Pertanto, come da decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, i pugliesi che hanno necessità di spostarsi fuori regione, non solo per motivi di lavoro, salute o necessità, dovranno avvalersi della Certificazione verde Covid-19 per entrare e uscire da regioni rosse e arancioni.La Certificazione verde ha valore sul territorio nazionale, fino all'entrata in vigore del Digital green certificate (DGC), un certificato cartaceo o digitale rilasciato in ambito europeo, la cui attivazione da parte del Governo è prevista a giugno. Permetterà gli spostamenti tra i 27 Paesi membri dell'Unione europea.La Certificazione verde è rilasciata in ambito regionale in queste tre ipotesi:​In via transitoria la Certificazione verde è rilasciata nelle seguenti modalità.​Permette di spostarti nei 6 mesi successivi all'ultima dose prevista dal tuo vaccino.Come richiederlo:- online, accedi con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS)- cartaceo, direttamente presso la sede vaccinale.Il servizio è accessibile con credenziali SPID livello 2 (richiedi SPID), con Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con una smart card che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), compresa la Tessera Sanitaria con funzione di CNS (TS-CNS) previa registrazione al Portale per la gestione unificata degli utenti (clicca qui per maggiori informazioni).Attraverso la funzione "Consultazione vaccini effettuati", il sistema restituisce tutte le vaccinazioni effettuate in ordine di data decrescente (dalla più vicina alla più lontana). Attraverso il servizio 'Consultazione vaccini non effettuati e/o da effettuare', è possibile visualizzare le vaccinazioni e le date previste per le somministrazioni a partire dalla data più prossima.Permette di spostarti nei 6 mesi successivi alla data del certificato di fine isolamento.Come richiederlo:- online, accedi con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con codice fiscale, tessera sanitaria e PIN ricevuto via SMS o mail- cartaceo, dal medico di medicina generale.Il servizio consente di accedere e scaricare i provvedimenti emessi a carico di un cittadino per il quale si è reso necessario attivare misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento domiciliare. I provvedimenti possono riguardare: l'isolamento per positività al test per la ricerca SARS-Cov-2; la fine isolamento pernegatività al test per la ricerca SARS-Cov-2 o positività a lungo termine, ma assenza di sintomi da gg 7; la quarantena (per sospensione dal lavoro, monitoraggio insorgenza sintomi, Contatto stretto di caso Covid-19 accertato, Dimissione con assistenza/sorveglianza domiciliare, Presenza sintomi e attesa di test, Sorveglianza sanitaria e Isolamento fiduciario causa rientro da area a rischio) o la fine quarantena per negatività al test per la ricerca SARS-Cov-2 o decorrenza termini.Permette di spostarti nelle 48 ore successive all'esecuzione del test con esito negativo.Come richiederlo:- online, accedi con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con codice fiscale, tessera sanitaria e PIN ricevuto via SMS o mail- cartaceo, direttamente dal laboratorio privato accreditato che ha eseguito il test.Il servizio consente di consultare con un personal computer, tablet o smartphone, l'esito dell'analisi del tampone.L'esito è disponibile tra le 24 e le 72 ore successive al prelievo, tempi maggiori possono verificarsi in presenza di elevati carichi di lavoro dei laboratori, e rimane disponibile per la consultazione per 45 giorni. Per accedere al servizio è necessario disporre del Codice esame riportato sul modulo istruzioni rilasciato al termine del tampone.È possibile accedere ai servizi tramite il portale Puglia Salute ( raggiungibile qui ) Al termine delle attività è fortemente raccomandato chiudere il browser per terminare la sessione di autenticazione.