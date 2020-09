Puglia Village conferma la partnership col New Basket Brindisi

Laha scelto di sostenere ancora una volta la pallacanestro dei giganti:è il nuovodella, associando per il quinto anno consecutivo il proprio nome al glorioso Club brindisino. Per la "Stella del sud" quella che sta per iniziare è la nona stagione consecutiva nel massimo campionato italiano, inserita di diritto fra le migliori realtà sportive del sud Italia.Il brandsarà sempre in vista negli spazi del PalaPentassuglia e sulla maglia dei cestisti biancazzurri, protagonisti di una buona preseason nel girone di Supercoppa, da cui sono arrivate ottime indicazioni tecniche, nonostante la squadra sia riuscita a essere al completo solo poco prima dell'inizio della competizione. Soddisfatto del gruppo, coach Frank Vitucci può ora preparare Brindisi a un'altra stagione da protagonista.Il rapporto tra le due solide realtà pugliesi si è consolidato con un accordo che anticipa una stagione piena di sorprese, tra cui spiccano, ilcompletamente marchiato(ancora da stabilire), la collaborazione social (la New Basket Brindisi è la regina italiana del settore, con i numeri più alti dell'Italia cestistica), oltre la presenza su tutte le pubblicazioni della Società brindisina."Non abbiamo avuto esitazioni - dice– decidendo di continuare questa importante partnership con la. È stata per noi una scelta naturale, perché nei quattro anni di collaborazione con la loro realtà sportiva abbiamo trovato la giusta sinergia nel diffondere l'eccellenza pugliese. Abbiamo studiato insieme al management del Brindisi gli interventi per il nuovo anno, in modo tale da essere presenti e visibili durante la loro stagione, che siamo certi sarà per entrambi di grande successo".