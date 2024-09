PuliAmo Corato: raccolti 99 sacchi durante il World Cleanup day

Il World Cleanup Day 2024 è la giornata dedicata alla protezione del nostro pianeta con il claim "Fai spazio alla vita", perché un ambiente privo di rifiuti è il luogo dove ogni forma di vita può prosperare.In tutto il mondo vengono effettuate azioni di sensibilizzazione e di rimozione rifiuti dalle strade e altri luoghi pubblici.Il gruppo spontaneo di volontari PuliAmo Corato per il terzo anno ha deciso di unirsi a quest'onda verde di civiltà, per tre motivi principali:• difendere l'ambiente: rimuovendo i rifiuti dagli spazi pubblici, si contribuisce a preservare la bellezza e la biodiversità degli ecosistemi;• unire la comunità: partecipare ad azioni collettive crea legami più forti e una rete di persone unite da un obiettivo comune.• ispirare il cambiamento: la speranza è che la partecipazione dei volontari possa motivare altre persone a fare lo stesso, generando un impatto positivo che va oltre la giornata del 21 settembre.Insieme ai volontari storici, ormai veterani, altre persone di buona volontà hanno deciso di mettere a disposizione della città di Corato e dell'ambiente il proprio tempo e la propria forza fisica.La zona pulita questa volta è stato il bordo strada della complanare lato mare della SP 231 (ex 98) partendo dal benzinaio ex madogas fino al supermercato MD.Tutti insieme, i 22 coraggiosi hanno compiuto una grande impresa: 99 sacchi condominiali raccolti, di cui 31 sacchi di solo vetro, 68 sacchi di indifferenziato. I rifiuti abbandonati per strada non potranno più essere differenziati, a causa delle intemperie. Un motivo in più per non lasciarli in giro.Il vetro fortunatamente è ancora riciclabile. Non a caso è uno dei materiali che ci mette più anni a deteriorarsi.Centinaia di bottiglie di birra, più pochi contenitori vari, sono stati raccolti e verranno rilavorati e portati a nuova vita.Una bella soddisfazione. Una maggiore soddisfazione ne verrebbe nel trovare strade pulite, nel sapere che nessuno più commette atti illeciti come abbandonare i rifiuti dove capita.I volontari ringraziano /a polizia locale, che anche questa volta ci ha garantito di "lavorare" in sicurezza; la Sanb, che si adopera per controllare, supportarci e smaltire il nostro bottino e l'ispettore presente che con minuzia ha controllato nei sacchi per risalire ai trasgressori e inviare le meritate sanzioni; l'Amministrazione Comunale, che ci aiuta a coadiuvare un interesse collettivo, attraverso promozione e organizzazione. Si ringrazia in particolare l'assessora Varesano, presente e attiva anche questa volta nella pulizia diretta dei rifiuti. Il comune di Corato ha aderito al world clean up day; Let's do it Italy , associazione che ha messo insieme tutte le realtà in movimento in Italia per questo evento globale.