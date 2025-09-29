"Puliamo il mondo": in viale Arno raccolti ventisei bustoni di rifiuti

Un fine settimana all'insegna dell'ambiente e della partecipazione attiva ha coinvolto cittadini e volontari in occasione della XXXIII edizione di, promossa dae patrocinata dal Comune di Corato. Ieri, domenica 28 settembre, i riflettori si sono accesi su, ma che torna al centro del dibattito pubblico grazie all'azione concreta dei volontari.L'iniziativa ha visto la raccolta di una quantità significativa di rifiuti:, oltre a. Una situazione che evidenzia ancora una volta il degrado ambientale della zona e l'urgenza di un intervento strutturale.A ribadirlo è stato, presidente del circolodi Corato: «Questa zona non può più essere ignorata. Viale Arno ha bisogno di una buona e attenta riqualificazione, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche urbanistico e sociale. Va restituita dignità a un'area che potrebbe diventare un punto di riferimento per la comunità».Il weekend ambientalista è stato inaugurato sabato 27 settembre con l'evento, svoltosi in piazza Vittorio Emanuele. L'incontro, dal titolo, è stato organizzato dal Circolo Legambiente "Angelo Vassallo" in collaborazione con SANB (Servizi Ambientali Nord Barese).Un momento di confronto pubblico che ha messo al centro buone pratiche, strumenti e strategie per trasformare i rifiuti in risorse, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla cittadinanza attiva.Tra i relatori intervenuti vi sono stati, presidente SANB,, ingegnere ambientale SANB,, responsabile comunicazione SANB,, segretaria del circolo Legambiente A. Vassallo.Durante l'incontro è stato sottolineato come sia fondamentale ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, rafforzare l'impiantistica per il recupero e la rigenerazione delle materie e applicare in modo più rigoroso le sanzioni contro l'abbandono illegale dei rifiuti.Importante anche il contributo di una delegazione, i cui studenti, accompagnati da due docenti, hanno condiviso la loro esperienza formativa orientata alla sostenibilità ambientale.«Con questi due appuntamenti - conclude il presidente- Legambiente rilancia il suo impegno per una Corato più pulita, sostenibile e attenta al territorio. Un impegno che parte dalla base, dai cittadini e dalle associazioni che fanno attività sul territorio, ma che ora chiede un concreto intervento delle istituzioni. La speranza è che iniziative come queste non restino isolate, ma possano diventare il punto di partenza per una vera e duratura rigenerazione urbana e ambientale. Noi continueremo la nostra azione secondo le attività e la mission della nostra associazione che fornisce continuamente dei contributi culturali per la crescita della nostra città».Continua la campagna loper la raccolta di cancelleria per la