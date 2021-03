Rapporto Gimbe, contagi in salita del 22% nell'ultima settimana

In Puglia nella settimana dal 10 al 16 marzo c'è stato un aumento dei nuovi contagi del 22% rispetto alla settimana precedente: è quanto rileva il nuovo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. L'incremento del numero dei casi totali è invece del 6,4%, superiore a quello della settimana scorsa (+5,8%).Peggiora anche l'indicatore relativo ai "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", passato da 906 a 992 contagi.La provincia che ha registrato il maggior incremento di casi nella settimana 10-16 marzo è quella di Lecce, +9,4%; seguono Bari (+7,4%) e Taranto (+7,3%). Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,93% (media Italia 3,6%); la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 5,2% (media Italia 10,6%). (ansa)