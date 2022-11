Covid, risalgono le positività registrate a Corato

Le nuove positività al Covid, nel territorio dell'Area Metropolitana di Bari, sono scese per la quarta settimana consecutiva. Non è così a Corato, dove, al contrario, sono stati registrati 72 nuovi contagi nella settimana 31 ottobre-6 novembre contro i 49 dell'analogo arco temporale precedente (24-30 ottobre).Il tasso d'incidenza complessivo nel barese - nel periodo tra il 31 ottobre e il 6 novembre - si è attestato a quota 185.4 (2.281 casi) ogni 100mila abitanti, con una diminuzione del 5.8% rispetto al livello precedente (197 ogni 100mila abitanti).La campagna vaccinale anti-Covid da qualche settimana prevede la possibilità di un'ulteriore dose di richiamo successiva alla seconda (quinta dose), particolarmente raccomandata a persone dagli 80 anni in su, ospiti delle strutture residenziali per anziani e persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti. Ad oggi sono state erogate poco meno di mille quinte dosi (861), mentre nel complesso sono stati somministrati 3 milioni e 139.672 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.677 prime dosi, 1 milione e 88.544 seconde, 835.768 terze e 90.822 quarte dosi.Nella, nel corso degli ultimi sette giorni, sono stati somministrati 5.605 vaccini anti-Covid, di cui circa il 94% costituito da terze e quarte dosi, più una quota residuale di quinte (288), e con un impiego quasi esclusivo del vaccino bivalente aggiornato per le varianti BA4 e BA5 (98,7%).Guadagna un altro decimale la copertura vaccinale con 3 dosi, che passa dall'80,3% all'80,4% tra gli over 12. Più sostenuta la crescita della copertura con quattro dosi, che negli over 60 raggiunge il 26,4% (+1,2%) e tocca il suo livello massimo tra gli ultraottantenni (41%).Sono 16, al momento, i coratini sottoposti anche alla quinta dose di vaccino anti-Covid, 4.004 quelli che hanno ricevuto la quarta.